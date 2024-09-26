Российские силы перерезали все дороги для снабжения ВСУ в Угледаре

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Российские войска перерезали все дороги, снабжающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.