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Российские силы перерезали все дороги для снабжения ВСУ в Угледаре

Российские силы перерезали все дороги для снабжения ВСУ в Угледаре

Российские войска перерезали все дороги, снабжающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

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