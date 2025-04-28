Девять школ Новоаннинского района стали площадками проведения Всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти", проводимой в рамках Года защитника Отечества.
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Девять школ Новоаннинского района стали площадками проведения Всероссийской молодежной акции "Наши семейные книги памяти", проводимой в рамках Года защитника Отечества.