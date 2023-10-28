PR-агент Чернышов: пиарщикам звезд в США и Европе платят больше, чем в России

Зарплата PR-агентов звезд зависит от направления деятельности, "величины" звезды и страны. Например, в США и Европе пиарщики получают больше, чем в России и в странах СНГ, но, как и везде, есть свои исключения.
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