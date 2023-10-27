Ни гвоздя, ни жезла!

От их ежедневного труда зависит безаварийное движение и личный комфорт салехардцев. Ежегодно, в последнее воскресенье октября в России отмечается день работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
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