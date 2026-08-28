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SPORT24.ru

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Пруцев: «Обстановка в «Спартаке» за год сильно поменялась в лучшую сторону. Я даже удивился»

Пруцев: «Обстановка в «Спартаке» за год сильно поменялась в лучшую сторону. Я даже удивился»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев, отыгравший прошлый сезон на правах аренды за «Локомотив», рассказал, какие видит изменения в стане красно-белых.

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