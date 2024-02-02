Известия: импортные яйца не попали в торговые сети России

Чиновники пояснили, куда ушла продукция от зарубежных несушек.Стало известно, почему на прилавках магазинов России до сих пор не видно яиц из Белоруссии, Турции, Азербайджана и других стран – о которых так много сообщали высокопоставленные чиновники в дни «яичного кризиса».
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