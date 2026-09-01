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Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла в 43 года от инсульта

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина умерла в 43 года от инсульта

Умерла участница «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина Участница 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина скончалась 1 сентября на 44-м году жизни.

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