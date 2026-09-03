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Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал обязанностью УК компенсацию ущерба от протечки крыши

Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал обязанностью УК компенсацию ущерба от протечки крыши

При затоплении квартиры из-за протечки крыши нужно сразу сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу, рассказал «Москве24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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