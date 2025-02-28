Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявила, что Европа планирует усилить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии