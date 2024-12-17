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Генерал-лейтенант погиб от взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Генерал-лейтенант погиб от взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Вторым погибшим является водитель.Появилась информация о мужчинах, которые погибли во время взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Это провал ФСБ по охране высших лиц! То, что прямой слив информации обо всех погибших ранее-это даже школьнику понятно, только непонятно почему то контрразведке и другим органам! Полиграф до сих пор не применялся- видимо бояться , что после проверки некому работать будет ? Вот и смотрите степень коррупции и предательства тех, кто обязан и служить и защищать! Рыба гниёт с головы!!! А мы только успеваем читать, как успешно работает Буданов на территории России, но почему то нет обратной ответки и против него и против его ведомства! К чему бы это!!?????? А????
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