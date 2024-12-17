Генерал-лейтенант погиб от взрыва на Рязанском проспекте в Москве

АЖ

Александр Жигилий

Это провал ФСБ по охране высших лиц! То, что прямой слив информации обо всех погибших ранее-это даже школьнику понятно, только непонятно почему то контрразведке и другим органам! Полиграф до сих пор не применялся- видимо бояться , что после проверки некому работать будет ? Вот и смотрите степень коррупции и предательства тех, кто обязан и служить и защищать! Рыба гниёт с головы!!! А мы только успеваем читать, как успешно работает Буданов на территории России, но почему то нет обратной ответки и против него и против его ведомства! К чему бы это!!?????? А????