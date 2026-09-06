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Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев

Спонсоры разбежались, храмы пустуют: Киев решил содержать ПЦУ за счет всех украинцев

Украинцев хотят заставить платить не только за общение на русском, но и за молитву .

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