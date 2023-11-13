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ОСН: в некоторых утверждениях о пользе сосисок для здоровья есть доля правды

ОСН: в некоторых утверждениях о пользе сосисок для здоровья есть доля правды

Производители сосисок называют множество их полезных свойств для здоровья. В некоторых из них есть доля правды – так, к примеру, этот продукт действительно помогает быстро утолить голод за счет высокой калорийности и содержания жира.

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