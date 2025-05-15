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ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в учреждениях образования в Москве и Тюмени

ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в учреждениях образования в Москве и Тюмени

Также злоумышленники планировали насильственные акции в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-ОлеСиловики провели в 81 регионе РФ мероприятия по недопущению распространения идеологии массовых убийств и суицида среди молодежи.

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