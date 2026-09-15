Соколов забил бывшим, Галимова отменили: «Ак Барс» не сорвал праздник «Торпедо»

Егор Соколов забил бывшей команде, но «Ак Барс» все равно проиграл «Торпедо» (2:3) в первом матче на новой VOLGA Арене.
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