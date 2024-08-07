Противник утратил возможность безопасного отступления с восточных окраин Нью-Йорка (Новгородского) Российские войска в течение суток заняли новые территории на Покровском направлении.
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Противник утратил возможность безопасного отступления с восточных окраин Нью-Йорка (Новгородского) Российские войска в течение суток заняли новые территории на Покровском направлении.
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