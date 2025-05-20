Танцевальный коллектив из Марьиной рощи стал лауреатом фестиваля «Салют, Победа!»

Ансамбль «Women’s Show» Российского университета транспорта в Марьиной роще стал лауреатом I степени в танцевальном направлении на межвузовском фестивале «Салют, Победа!», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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