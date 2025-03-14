Прогноз погоды в Крыму на 14 марта

Прогноз погоды в Крыму на 14 мартаВ Симферополе +20 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +21 и облачно с прояснениямиВ Ялте +19 и облачно с прояснениямиВ Алуште +21 и облачно … .