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Царьград

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Курьер-мошенник в Петербурге украл у 26-летней 109 тысяч рублей

Курьер-мошенник в Петербурге украл у 26-летней 109 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 26-летняя женщина стала жертвой шантажа после мошеннических звонков. 21-летний мошенник, выдавший себя за курьера, проник в её квартиру, потребовал 109 тыс.

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