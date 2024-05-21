«Костюм-невидимка» российского разработчика помог военным в крайне опасной ситуации уйти от дронов

Перед попаданием под обстрел бойцы выходили на новую точку. Дроны врага, по всей вероятности, отслеживали перемещения бойцов и подпустили их ближе, рассказали специалисты HiderX, компании-разработчика изделий, предназначенных для защиты от тепловизоровhiderx.