DeepSeek Harness: агент, который целиком собран из плагинов

DeepSeek Harness (dsh) — открытый агентский харнесс от DeepSeek AI. Выглядит как обычная команда для запуска моделей, но внутри устроен иначе: это конструктор, где плагинами являются вообще всё — хранение сеансов, песочница, сжатие контекста и даже сама модель.
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