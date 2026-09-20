DeepSeek Harness: агент, который целиком собран из плагинов

DeepSeek Harness (dsh) — открытый агентский харнесс от DeepSeek AI. Выглядит как обычная команда для запуска моделей, но внутри устроен иначе: это конструктор, где плагинами являются вообще всё — хранение сеансов, песочница, сжатие контекста и даже сама модель.