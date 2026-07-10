Мария Львова-Белова сообщила о состоянии спасенной из Константиновки девочки

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ситуация с 10-летней Софией, пострадавшей в результате атаки украинского беспилотника на Константиновку, находится на ее личном контроле.