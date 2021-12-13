Когда мы неделимы: какими будут предложения РФ по нерасширению НАТО

Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности до конца этой недели. Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, в основе этих гарантий должна лежать идея о том, что страны не могут укреплять свою оборону за счет других государств.
Россия передаст США предложения по гарантиям безопасности до конца этой недели. Как заявили «Известиям» в Совете Федерации, в основе этих гарантий должна лежать идея о том, что страны не могут укреплять свою оборону за счет других государств.
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