Эрссон – 173-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 5

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Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2). Во втором периоде при счете 0:2 российский форвард пробил шведского голкипера «Флайерс» броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.