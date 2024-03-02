Эрссон – 173-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 5

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2). Во втором периоде при счете 0:2 российский форвард пробил шведского голкипера «Флайерс» броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.
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