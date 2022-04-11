В Красноярском крае полицейские и общественники проинформировали жильцов пансионата о способах обмана

В Канске сотрудник следственного подразделения вместе с членом Общественного совета при МО МВД России «Канский» Ольгой Шумачковой посетили пансионат для пожилых граждан и инвалидов «Кедр», где проинформировали жильцов о распространенных способах обмана.
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