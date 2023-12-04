Avia.pro - Новости В Тольятти разворачивается драматическая история Елены Мальцевой, гражданки России, которая столкнулась с угрозой депортации в Узбекистан.
Очень спорное решение суда: Русскую женщину хотят депортировать в Узбекистан
Комментарии
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Гена Саваторов
депортировать в узбекистан или куда подальше надо судью Анастасию Багрову.
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32 мин.
Alexander Kozlov
Не просто платят, а регулярно повышают и зарплаты, и пенсии в разы.
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29 мин.
Андрей Калинин
А чего она целый год ждала-то? Почему сразу не потребовала документы восстановить? И, потом, что значит "Начальница паспортно-визового отдела приняв от неё пакет документов, умудрилась их потерять."? Документы принимаются под роспись. Взамен выдаётся документ, согласно которого, документы приняты. Причём, к документу приложена опись сданных документов. Мутная история
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24 мин.
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