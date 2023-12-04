Очень спорное решение суда: Русскую женщину хотят депортировать в Узбекистан

Не просто платят, а регулярно повышают и зарплаты, и пенсии в разы.

Андрей Калинин

А чего она целый год ждала-то? Почему сразу не потребовала документы восстановить? И, потом, что значит "Начальница паспортно-визового отдела приняв от неё пакет документов, умудрилась их потерять."? Документы принимаются под роспись. Взамен выдаётся документ, согласно которого, документы приняты. Причём, к документу приложена опись сданных документов. Мутная история