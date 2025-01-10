Мальчик улыбается каждой девочке, которая проходит мимо

Мальчик Леви из Аризоны (США) стал звездой социальных сетей благодаря своей харизме. Сидя на детском стульчике во время семейного обеда, он начал улыбаться каждой девочке, которая проходила мимо, за что получил звание "самого молодого ловеласа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии