Мальчик улыбается каждой девочке, которая проходит мимо

Мальчик Леви из Аризоны (США) стал звездой социальных сетей благодаря своей харизме. Сидя на детском стульчике во время семейного обеда, он начал улыбаться каждой девочке, которая проходила мимо, за что получил звание "самого молодого ловеласа".