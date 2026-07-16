НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

498 подписчиков

Кто виноват: Бензиновый кризис в России показал проблему топливных монополий

Кто виноват: Бензиновый кризис в России показал проблему топливных монополий

Как сообщил Царьград, нынешние трудности на топливном рынке России стали результатом не нехватки нефти, а давней монополизации отрасли, при которой значительная часть сети АЗС и переработки сосредоточена в руках крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии