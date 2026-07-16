Кто виноват: Бензиновый кризис в России показал проблему топливных монополий

Как сообщил Царьград, нынешние трудности на топливном рынке России стали результатом не нехватки нефти, а давней монополизации отрасли, при которой значительная часть сети АЗС и переработки сосредоточена в руках крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.