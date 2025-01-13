«Соңгы юлга 200ләп кеше озатты». Агачка бәрелгән машинада биюче егет һәлак булган

Башкортстанның Иглин районында авариядә биюче егет һәлак булган. Бу турыда «Башинформ» хәбәр итте. БР Дәүләт автоинспекциясе белешмәсе буенча, 7 гыйнварда көндез Уфада яшәүче 19 яшьлек егет Охлебин авылыннан чыккан юлда авариягә очрый.
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