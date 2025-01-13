НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Пошел на Х... И не лезь в ЭКРАН. Всё равно к тебе никто не пойдет...Сөяк мие доноры б...
  • Vadim Russ
    Плохо что ли 1 числа?Салават Фәтхетдин...
  • Галина Соколова
    А перевод!?Җир һәм мөлкәт мө...

«Соңгы юлга 200ләп кеше озатты». Агачка бәрелгән машинада биюче егет һәлак булган

«Соңгы юлга 200ләп кеше озатты». Агачка бәрелгән машинада биюче егет һәлак булган

Башкортстанның Иглин районында авариядә биюче егет һәлак булган. Бу турыда «Башинформ» хәбәр итте. БР Дәүләт автоинспекциясе белешмәсе буенча, 7 гыйнварда көндез Уфада яшәүче 19 яшьлек егет Охлебин авылыннан чыккан юлда авариягә очрый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх