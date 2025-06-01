❗️ В Керчи водитель иномарки разбился насмерть Водитель Volkswagen Polo 2005 года рождения на повороте не выбрал безопасную скорость и выехал на «встречку».
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❗️ В Керчи водитель иномарки разбился насмерть Водитель Volkswagen Polo 2005 года рождения на повороте не выбрал безопасную скорость и выехал на «встречку».