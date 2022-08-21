Легкий пулемет Рафаэля Мендоза

Мексиканский солдат с пулеметом Мендоза на позиции Вот солдаты гарнизона; их шпоры позванивают, сабли волочатся по земле, они по-братски смешались с толпой ремесленников в серапе, рудокопов, скотоводов из долины.
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