Сказка для двоих

186 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Фигня какая-то. Человеку важно быть в этом мире пока он жив, а что и как будет с памятью о нас через 100 лет, вообще ...Через 100 лет нас...
  • Элеонора Коган
    Спасибо Лисианне и  её подруге за спасение и помощь кошке-маме и котятам!!!Бездомная кошка п...
  • Элеонора Коган
    Почему остаток жизни, ведь они ещё маленькие.Точнее, всю свою жизнь. И они её проведут в комфорте.Бездомная кошка п...

Рано родить нельзя погодить

Рано родить нельзя погодить

- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Varshavskiy Иващенко
После него родили ещё троих.
Ответить
11 час.
Varshavskiy Иващенко
Было,конечно,очень трудно.Через многое пришлось пройти.Нл в конце концов стали на ноги.Я за ранние браки!
Ответить
11 час.
Сергей Лепехов
В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх