Рано родить нельзя погодить

Сергей Лепехов

В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..