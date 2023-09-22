- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.
Рано родить нельзя погодить
Комментарии
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Varshavskiy Иващенко
После него родили ещё троих.
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11 час.
VИ
Varshavskiy Иващенко
Было,конечно,очень трудно.Через многое пришлось пройти.Нл в конце концов стали на ноги.Я за ранние браки!
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11 час.
Сергей Лепехов
В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..
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9 час.
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