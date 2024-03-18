Путин побеждает на выборах в Белгородской области с 90,66 процента голосов

БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,66% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.
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