Могут ли российские шпионы в Британии быть обменены на Эвана Гершковича?

Обвинив пятерых болгарских жителей Британии в шпионаже в пользу России, страна предоставила новый потенциал для обмена пленными, в результате которого Россия может освободить журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана.
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