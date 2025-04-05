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"Я вас засужу": Глава диаспоры подал в суд на Роскомнадзор, чтобы отстоять за честь соплеменников

"Я вас засужу": Глава диаспоры подал в суд на Роскомнадзор, чтобы отстоять за честь соплеменников

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге разгорается история, которая больше похожа на сценарий напряженного сериала, чем на будничную новость.

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Комментарии
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Андрей
выгнать все диаспоры. Просто выгнать и всё.
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20 час.
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