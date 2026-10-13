High Potential Lands Highly Coveted Post-Super Bowl 2027 Slot On ABC — Watch Promo

A special episode of ABC's High Potential will air after the Super Bowl in February 14, 2027. Watch Kaitlin Olson's Morgan react in a new promo.
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