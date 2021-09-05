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Днепр: что будет, если Россия перекроет главную реку Украины?

Днепр: что будет, если Россия перекроет главную реку Украины?

Перекрытие днепровских вод, основного пресноводного источника Украины, является для Киева настоящим кошмаром.

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Aнатолий Райков
Похоже и уже наблюдается по ТВ и интернету,у В.В.Жириновского появились совсем не здоровые мысли высказывания.А вообще то пора заканчивать эту клоунаду и газовою транзитную магистраль через Украину закрыть на капитальный ремонт.И пока Украина не устранит все неполадки подачу газа не возобновлять.Перенаправить реку?Уже такое было при СССР и Аральское море почти прекратило своё существование.Слава богу вовремя очнулись и направили воды Аму Дарьи на восстановление Арала. Ну а если страной управлять взялся клоун,то как эта страна называется? https://youtu.be/aGsJWyEEOmA
Vladimir Lioubimcev
Россия никогда подобной глупости не сделает.

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