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Иваново

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Активисты ТОС «Нагорное» изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВО

Активисты ТОС «Нагорное» изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВО

Активисты ТОС «Нагорное» изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВОПредседатель ТОС « «Нагорное» Екатерина Жижка совместно с мужем Андреем Жижка, который является членом совета территориально общественного самоуправления, начали изготавливать блиндажные свечи для бойцов СВО.

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