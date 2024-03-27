Активисты ТОС «Нагорное» изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВО

Активисты ТОС «Нагорное» изготавливают блиндажные свечи для бойцов СВОПредседатель ТОС « «Нагорное» Екатерина Жижка совместно с мужем Андреем Жижка, который является членом совета территориально общественного самоуправления, начали изготавливать блиндажные свечи для бойцов СВО.
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