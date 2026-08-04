Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцам раскрыли жестокую правду после заявления Залужного

Украинцам раскрыли жестокую правду после заявления Залужного

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением о невозможности государства вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности.

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