34-летняя певица Мари Краймбрери (Марина Жадан), которая в мае 2025 года впервые стала мамой, родив дочь Николь от мужа Давида Манукяна (Дава), рассказала о восстановлении после родов.
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