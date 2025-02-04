Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

908 подписчиков

В Самарской области вступил в силу приговор мошеннице, похитившей 200 тысяч рублей у пенсионерки

В Самарской области вступил в силу приговор мошеннице, похитившей 200 тысяч рублей у пенсионерки

В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску обратилась за помощью местная жительница 1942 года рождения, которая сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее 200 000 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх