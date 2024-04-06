Электросамокаты могут оборудовать чипами для контроля движения

Проект закона попал в распоряжение ТАСС Электросамокаты в России могут оснастить наклейками с QR-кодами и чипами для контроля движения, что следует из законопроекта, концепция которого обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования электросамокатов, сообщает ТАСС.
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