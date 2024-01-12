«Бернли» и «Лутон» не смогли определить сильнейшего в битве аутсайдеров

«Лутон» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Бернли». В Бернли завершился матч 21-го тура первенства АПЛ, в котором встречались представители нижней части турнирной таблицы «Бернли» и «Лутон».
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