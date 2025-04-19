Пушков прокомментировал давление на Вучича со стороны бывшего премьера Бельгии

Отец бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, который угрожает президенту Сербии Александару Вучичу из-за планов поехать в Москву на 9 мая, служил нацистам, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии