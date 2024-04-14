КСИР: если Израиль атакует Иран, Тегеран ответит с удвоенной силой

Армия Ирана ответит с удвоенной силой, если Израиль решит атаковать иранскую территорию после массированной атаки на военные объекты, которую осуществили военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
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