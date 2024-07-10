Ученые определили идеальное количество половых партнеров для женщин и мужчин

Группа немецких ученых из Саарского университета определила, что идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин в глазах общества может значительно различаться, сообщает журнал Social Psychological and Personality Science.
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