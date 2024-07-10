Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Мля ,ну сколько можно уже протухшие новости выкладывать🤮.И автор,ты где у питона живот нашел?В Индонезии пропа...
  • Eduard
    Украина,как и все страны Третьего мира вас не касается!Премьер Бельгии п...
  • Eduard
    Свою жену обеспечивай броне-трусами,отвалите от Украины европейские суки!Премьер Бельгии п...

Ученые определили идеальное количество половых партнеров для женщин и мужчин

Ученые определили идеальное количество половых партнеров для женщин и мужчин

Группа немецких ученых из Саарского университета определила, что идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин в глазах общества может значительно различаться, сообщает журнал Social Psychological and Personality Science.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх