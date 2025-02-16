Володин: Вэнс на Мюнхенской конференции объективно оценил происходящее в Европе

Председатель ГД Вячеслав Володин считает, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности дал объективную оценку происходящим в европейских странах процессам.
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