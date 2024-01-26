Путин поручил закрепить максимальный срок выплат семьям бойцов, погибших в СВО

Кабин должен законодательно закрепить этот срок. Президент России Владимир Путин поручил кабмину во главе с председателем Михаилом Мишустиным законодательно закрепить максимальный срок выплат семья погибших бойцов — не более трёх месяцев.
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