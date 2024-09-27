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Лента новостей Крыма

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Крымский эндокринолог рассказала, какие ошибки совершают худеющие

Крымский эндокринолог рассказала, какие ошибки совершают худеющие

Полное исключение из рациона углеводов и переход на мясо и овощи (так называемая кетодиета) даёт большую нагрузку на печень и на почки.

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