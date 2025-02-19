Российский военный угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

RT: боец «Эспаньолы» угнал украинскую БМП на глазах у противника Российский боец с позывным Зарик из подразделения «Эспаньола» угнал в зоне спецоперации (СВО) украинскую боевую машину пехоты (БМП) на глазах противника.
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