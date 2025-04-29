НГУ: жители Центральной России увидят полное лунное затмение 5 мая

Жители центральных регионов России смогут стать свидетелями полного лунного затмения 5 мая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), максимальная фаза этого явления ожидается примерно в 6 часов утра по московскому времени.
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